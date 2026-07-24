Martina Stella: “La famiglia è il mio sogno non avverato. Oggi sono single”

Martina Stella si è raccontata in un'intervista e ha ammesso di avere un sogno non avverato, quello della famiglia per sempre. "Alla famiglia tengo molto, anche perché i miei si erano separati quando ero ragazzina. Ho avuto tanti sogni e quasi tutti si sono avverati, però non si può avere tutto", ha affermato a Sette del Corriere della Sera l'attrice, 41 anni, mamma di Ginevra (2012), avuta con Gabriele Gregorini, e di Leonardo (2021), nato dal matrimonio con Andrea Manfredonia, terminato nel 2023.



"Accade anche questo: una storia finisce, una famiglia cambia forma. E allora si riparte, con più forza e con una consapevolezza diversa", spiega Martina Stella, che oggi è una mamma single. "Sono single, sto bene così, sono concentrata su figli e lavoro". L'attrice non nega di aver avuto dei corteggiatori dopo la separazione: "Gli amici insistevano: 'Dai, devi conoscere qualcuno'. E lì è cominciato un piccolo vortice tragicomico di appuntamenti, tavolate in cui 'per caso' ti mettono davanti l'unico single, situazioni imbarazzanti, incontri rocamboleschi. Da lì è nato il mio podcast su YouTube Casi umani. Il titolo è una provocazione, ovviamente: io per prima mi definisco un caso umano".

Raccontando le sue frequentazioni dopo la fine del suo matrimonio, Martina Stella aggiunge: "Rimettendomi in gioco con una situazione familiare già costruita, mi sono accorta che attiravo persone un po' particolari. Mi capitavano uomini che al primo appuntamento passavano un'ora a parlare dell'ex moglie: io sono empatica, ho fatto anni di analisi, so ascoltare, però non ci vuole Freud per capire che qualche nodo non è risolto. Oppure, approcci surreali: uno tentò un bacio a rallentatore, partendo da lontano, come in un film. Glielo dissi e, dopo, in macchina, quasi mi saltò addosso. Io, più che sedotta, mi sono spaventata. Da lì ho capito che non era solo una mia storia: nei sentimenti, nella giungla umana delle relazioni, siamo tutti un po' goffi, feriti, comici. E raccontarlo mi è sembrato liberatorio".