Gerardina Trovato: "Dovrò essere operata d'urgenza"

"Ero felice, felice davvero, perché dopo tanto, tanto tempo stavo per tornare in tour in Sicilia e in tante altre regioni d'Italia, con un gruppo fortissimo di musicisti bravissimi": Gerardina Trovato annuncia in un toccante video sui social di doversi fermare per problemi di salute.



"Durante le prove, ho sentito un dolorino. Pensavo fosse solo stanchezza e che sarebbe bastato un po' di riposo, invece dopo una visita e una Tac con contrasto è emerso che ho una cisti alla gola, che preme sulle corde vocali. Per questo, dovrò essere operata d'urgenza", spiega la cantautrice, 59 anni.



"Le parole dell'otorino sono che la cisti 'non dovrebbe essere maligna', ma dovrò comunque subire due interventi: uno alla cisti e l'altro alle corde vocali. Di conseguenza, purtroppo, per questo tour 2026 sarò ferma per l'operazione al Policlinico e la successiva riabilitazione", aggiunge Gerardina Trovato, che promette il ritorno alla musica: "L'unica cosa che vi dico, e lo dico a tutti i miei fan, è questa: vi garantisco che tornerò a cantare come prima, se non meglio di prima, e lo farò il prima possibile".