Gerardina Trovato: "Dovrò essere operata d'urgenza"

"Ero felice, felice davvero, perché dopo tanto, tanto tempo stavo per tornare in tour in Sicilia e in tante altre regioni d'Italia, con un gruppo fortissimo di musicisti bravissimi": Gerardina Trovato annuncia in un toccante video sui social di doversi fermare per problemi di salute.
"Durante le prove, ho sentito un dolorino. Pensavo fosse solo stanchezza e che sarebbe bastato un po' di riposo, invece dopo una visita e una Tac con contrasto è emerso che ho una cisti alla gola, che preme sulle corde vocali. Per questo, dovrò essere operata d'urgenza", spiega la cantautrice, 59 anni.
"Le parole dell'otorino sono che la cisti 'non dovrebbe essere maligna', ma dovrò comunque subire due interventi: uno alla cisti e l'altro alle corde vocali. Di conseguenza, purtroppo, per questo tour 2026 sarò ferma per l'operazione al Policlinico e la successiva riabilitazione", aggiunge Gerardina Trovato, che promette il ritorno alla musica: "L'unica cosa che vi dico, e lo dico a tutti i miei fan, è questa: vi garantisco che tornerò a cantare come prima, se non meglio di prima, e lo farò il prima possibile".
Nata a Catania nel 1967, Gerardina Trovato ha debuttato al Festival di Sanremo 1993 con Ma non ho più la mia città, classificandosi seconda tra le Nuove Proposte. Ha scritto e interpretato nella sua carriera tantissimi brani di successo: da Lasciami libere le mani a Forse l'anima fino a Vivere con Andrea Bocelli. Dopo anni di grande successo, Gerardina Trovato ha deciso di abbandonare le scene per alcuni problemi di salute di cui ha parlato a Verissimo.
"Gli artisti nascono iper: iper sensibili, iper vulnerabili, iper suggestionabili. A volte i medici davanti ai problemi di salute di un artista pensano subito alle droghe e agli eccessi. Dopo il secondo album, il mio medico ha sbagliato a darmi i farmaci. Me ne ha prescritti tantissimi. A causa di queste medicine, una mattina non riuscivo a scendere dal letto: sono stata otto mesi paralizzata, muovevo solo il collo", aveva spiegato l'artista. La cantautrice siciliana è poi finita in ospedale per un'acidosi metabolica, dove è stata aiutata, tra gli altri medici, da uno psichiatra: "Ha chiamato il mio medico che ha ammesso il suo errore". Alle difficoltà psicofisiche si erano poi aggiunte quelle economiche: "Sono stata tre anni alla Caritas".
Nei video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Gerardina Trovato a Verissimo.