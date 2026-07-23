Vacanze al mare in famiglia per Eva Riccobono e Matteo Ceccarini. È stato il dj, 54 anni, a condividere alcuni momenti insieme, tra cui una foto di coppia accompagnata dal brano Historia de un amor - pubblicata anche dalla supermodella, 43 anni, sui social - e due video in cui si intravedono i loro figli Leo (2014) e Livia (2020).



Eva Riccobono e Matteo Ceccarini sono legati dal 2004 e sposati dal 2022. Ospite a Verissimo, la supermodella aveva parlato della loro lunga storia d'amore. "Quando ci siamo conosciuti avevo 19 anni. È stato un colpo di fulmine. La nostra storia doveva finire perché io dovevo tornare a New York. Io ero giovane, lui si era separato da poco. Per tanti anni non ci siamo mai detti che stavamo insieme. Poi un giorno lui ha usato un'espressione che si usa nel gergo tra modelle. Ha detto: 'Io vorrei mettere un'opzione e, se sei d'accordo, la vorrei confermare'. Ho risposto: 'Possiamo confermare l'opzione'", aveva raccontato Eva Riccobono.



In quell'occasione, Matteo Ceccarini aveva sorpreso la moglie con una dolce lettera, in cui le ha dedicato parole d'amore. "Matteo non mi ha mai detto 'ti amo', se non una volta quando era ubriaco. Lui una volta mi disse: 'Non dire questa parola perché è abusata. L'amore non si dice, si dimostra. E me l'ha dimostrato sempre".