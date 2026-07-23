Rocío Muñoz Morales, le rare foto con le figlie Luna e Alma

Rocío Muñoz Morales è infatti molto riservata sulla sua vita privata. Ospite a Verissimo, aveva parlato proprio dell'importanza di proteggere le sue figlie, soprattutto in un momento di clamore mediatico come quello che è seguito alla sua separazione dall'attore. "Ho fatto una scelta molto ponderata dentro il mio cuore, che è stata il silenzio e continuerò così. Sono accadute delle cose che non nego mi abbiano ferita. Ma mi sono sentita come un'aquila che apriva le ali per curare e proteggere le sue creature. Mi sono sentita forte e anche forte del mio silenzio per le mie due figlie. Oggi mi sento di dire che ho vinto l'unica battaglia che per me andava combattuta perché guardo le mie figlie e sono serene", aveva detto l'attrice.