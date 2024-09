Gerardina Trovato parla dei suoi problemi di salute: "Un medico sbagliò a darmi gli psicofarmaci"

Gerardina Trovato racconta a Verissimo la sua storia e spiega i suoi problemi di salute che l'hanno costretta a letto per diversi mesi.

"Gli artisti nascono iper: iper sensibili, iper vulnerabuli, iper suggestionabili. A volte i medici davanti ai problemi di salute di un artista pensano subito alle droghe e agli eccessi. Dopo il secondo album, il mio medico ha sbagliato a darmi i farmaci. Me ne ha prescritti tantissimi. A causa di queste medicine, una mattina non riuscivo a scendere dal letto: sono stata otto mesi paralizzata, muovevo solo il collo", afferma Gerardina Trovato, 57 anni.

La cantautrice siciliana è poi finita in ospedale per un' acidosi metabolica, dove è stata aiutata, tra gli altri medici, da uno psichiatra: "Ha chiamato il mio medico che ha ammesso il suo errore".

Per Gerardina Trovato, alle difficoltà psicofisiche si sono poi aggiunte quelle economiche: "Sono stata tre anni alla Caritas". Oggi la cantautrice assicura di stare bene: "Ho avuto una piccola ricaduta nel 2008 per un fatto grave che mi era successo, ma adesso sto bene. E vivo in un bellissimo appartamento".