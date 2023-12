Martina Stella e Andrea Manfredonia si sono separati

Dopo quasi 10 anni insieme, l'attrice Martina Stella ha annunciato in un'intervista la fine del suo matrimonio con Andrea Manfredonia per "motivi insuperabili"

È finito il matrimonio di Martina Stella e Andrea Manfredonia. L'attrice lo ha annunciato in un'intervista a Oggi: "Mi sono separata ad agosto".

Sui motivi della separazione: "Non scenderò nei dettagli, ma i motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore".

Mamma di Ginevra - di 11 anni, nata dalla relazione con Gabriele Gregorini - e di Leonardo - di due anni, avuto con l'ex marito Andrea Manfredonia -, Martina Stella oggi è in una fase di ricostruzione: "Guardo avanti pensando ai miei figli, che sono il mio tutto, e al lavoro, che mi ha sempre aiutata nei momenti difficili".

L'attrice definisce i rapporti con l'ex marito "rispettosi e buoni": "Abbiamo un bambino e abbiamo vissuto una storia importante. Stavamo insieme da quasi 10 anni, sette di matrimonio".

Martina Stella non nega però il dolore per la fine del suo matrimonio: "Sono rimasta delusa, non me lo aspettavo. Ma intendo trasformare questa delusione in un'opportunità di conoscenza personale. Voglio che i miei figli abbiano di me un'immagine di donna forte, che affronta tutto con dignità e coraggio".

Al momento l'attrice non è pronta a voltare pagina: "È troppo presto per vedermi proiettata in un'altra storia. Ci vorrà un po' di tempo prima di ripartire".