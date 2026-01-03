Martina Stella: "Con Andrea Manfredonia era un matrimonio un po’ 'affollato', non lo immaginavo"

Martina Stella parla a Verissimo della fine del suo matrimonio con Andrea Manfredonia. "È stato il momento più difficile per me, ci sono stata male. Ho sempre avuto il sogno della famiglia unita, ho sempre creduto nel matrimonio, è sempre stato il mio grande sogno, ma purtroppo non è andata. A livello personale ne ho sofferto molto", afferma l'attrice, 41 anni, legata ad Andrea Manfredonia dal 2015 e con cui nel 2021 ha avuto il figlio Leonardo.



Martina Stella non ha mai spiegato apertamente i motivi per cui è arrivata la separazione, ma ha lasciato intendere a Verissimo che fosse "un matrimonio un po' affollato'": "Non lo immaginavo, ci credevo tantissimo. Non sono mai entrata nei dettagli per proteggere i bambini. Credo che in un matrimonio bisogna sforzarsi e lottare, ma a volte bisogna anche trovare il coraggio di rincorrere la propria dignità e la propria felicità".



Mamma anche di Ginevra, avuta nel 2012 dalla relazione con Gabriele Gregorini, Martina Stella negli ultimi anni si è dedicata proprio ai suoi due figli. Della sua vita da single, dice: "Ho voluto dedicarmi solo al lavoro e ai miei figli, sentivo che era fondamentale non mettere in mezzo altre figure". L'attrice però ammette: "Ho avuto molti corteggiatori ed è stato divertente. Ero sposata da tanti anni e sono una persona molto seria e fedele, quando mi sono separata, sono spuntati fuori i corteggiatori".