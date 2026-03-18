Veronica Peparini e Andreas Muller festeggiano due anni delle figlie Penelope e Ginevra

Veronica Peparini e Andreas Muller celebrano anche su Instagram il secondo compleanno delle loro figlie Penelope e Ginevra con due post carichi di amore. Le gemelline sono nate il 18 marzo del 2024, quando Veronica era già mamma di Daniele, 18 anni, e Olivia, 13 anni, avuti con l’ex marito Fabrizio Prolli.
"Inizio con il dire che io ero appagata a figli, innamorata dei miei due grandi e quindi mai avrei pensato di poter amare ancora così tanto e di essere così fortunata ad avervi - scrive la coreografa nella didascalia che accompagna un carosello di foto ricordo delle gemelline Penelope e Ginevra - Ne abbiamo passate tante insieme ed eravate ancora in pancia, ma ce l'abbiamo sempre fatta".
Veronica Peparini conclude la dedica di compleanno con un tenero augurio: "Amori miei vi auguro di saper amare e di saper donare amore perché credo che sia la cosa più bella che si possa avere! Auguri Tartarughine mie per questi due anni".
Anche Andreas Muller condivide su Instagram una speciale dedica di compleanno per le sue piccoline. Il ballerino legge una lettera che ha scritto per le figlie, parole che accompagnano un video con alcuni dei momenti più belli dei primi due anni di vita di Penelope e Ginevra.
"Siete la mia seconda possibilità in una vita che per troppo tempo ho fatto fatica ad amare. Quando siete nate e vi ho avuto tra le mie braccia, insieme a voi sono rinato anch'io", dice Andreas Muller nella pubblicazione social.
Proprio papà Andreas aveva annunciato su Instagram, due anni fa, la nascita di Penelope e Ginevra con queste parole: "Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco".
Ospiti a Verissimo, Veronica Peparini, 55 anni, e Andreas Muller, 29 anni, avevano parlato delle loro storia d'amore, non negando che è spesso stata oggetto di critiche e pregiudizi a causa della differenza di età tra loro. "Ancora oggi c'è il commentino cattivo, però chi se ne importa. Noi abbiamo pensato sempre a noi e a quello che ci faceva stare bene, com'è giusto che sia. Tante persone ci hanno sostenuti, anche ad Amici ci hanno sostenuti e questa è una grande forza. Quindi chi se ne importa di quei pochi che dicono cattiverie", aveva dichiarato la coreografa.
Il ballerino aveva aggiunto: "Capisco che sia facile giudicare una storia come se fosse un film che vedi sui social. Capisco anche che non si può piacere a tutti. Però quando hai dalla tua parte la famiglia - i genitori, i figli -, ti senti completo, tutto il resto è un contorno. Chi ti apprezza bene, chi non ti apprezza amen".