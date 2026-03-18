Veronica Peparini e Andreas Muller festeggiano due anni delle figlie Penelope e Ginevra

Penelope e Ginevra

Veronica Peparini e Andreas Muller celebrano anche su Instagram il secondo compleanno delle loro figlie Penelope e Ginevra con due post carichi di amore. Le gemelline sono nate il 18 marzo del 2024, quando Veronica era già mamma di Daniele, 18 anni, e Olivia, 13 anni, avuti con l’ex marito Fabrizio Prolli.

"Inizio con il dire che io ero appagata a figli, innamorata dei miei due grandi e quindi mai avrei pensato di poter amare ancora così tanto e di essere così fortunata ad avervi - scrive la coreografa nella didascalia che accompagna un carosello di foto ricordo delle gemelline Penelope e Ginevra - Ne abbiamo passate tante insieme ed eravate ancora in pancia, ma ce l'abbiamo sempre fatta".

Veronica Peparini conclude la dedica di compleanno con un tenero augurio: "Amori miei vi auguro di saper amare e di saper donare amore perché credo che sia la cosa più bella che si possa avere! Auguri Tartarughine mie per questi due anni".