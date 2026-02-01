Eva Riccobono, le ultime parole dette al papà: "Adesso puoi andare a trovare tuo figlio"

Eva Riccobono ricorda a Verissimo il papà, scomparso tre anni fa, e il fratello, che ha perso la vita a soli 19 anni in un incidente, quando la supermodella era una bambina. "Ero piccola, ma ho dei ricordi bellissimi. Mi fa impressione pensare che avrei potuto avere un fratello così grande", dice Eva Riccobono, 42 anni, pensando a suo fratello.



Il papà della supermodella è scomparso tre anni fa, dopo una malattia: "È stata dura. La malattia ti aiuta un po' a prepararti. Alla fine non era più lui, non volevo nemmeno vederlo più soffrire. Quando si è aggravato, sono corsa a Palermo perché ebbi una pausa dal lavoro. Ho avuto la fortuna di stringergli la mano nell'ultimo momento. È stato un miracolo che fossi lì".



Eva Riccobono ricorda perfettamente le ultime parole pronunciate al papà: "Gli ho detto: 'Papà adesso puoi andare a trovare tuo figlio'. Per me è bello pensare che ora loro possano stare insieme".