Eva Riccobono e i 21 anni d'amore con Matteo Ceccarini: "Non mi dice 'ti amo', ma me lo dimostra"

Eva Riccobono parla a Verissimo dei 21 anni d'amore con Matteo Ceccarini, a cui è legata dal 2004 e con cui ha due figli Leo (2014) e Livia (2020).



"Quando ci siamo conosciuti avevo 19 anni. È stato un colpo di fulmine. Per me è stato strano perché io non ho un'attrazione fisica per gli uomini, mi innamoro della testa. Invece Matteo mi piacque subito", racconta la supermodella, 42 anni. E ricorda l'inizio della relazione con il dj e produttore musicale, 53 anni: "La nostra storia doveva finire perché io dovevo tornare a New York. Io ero giovane, lui si era separato da poco. Però sono rimasta di più e dopo un mese gli ho detto: 'Devo andare a prendere le mie cose a New York'".



"Per tanti anni non ci siamo mai detti che stavamo insieme. Poi un giorno lui ha usato un'espressione che si usa nel gergo tra modelle. Ha detto: 'Io vorrei mettere un'opzione e, se sei d'accordo, la vorrei confermare'. Ho risposto: 'Possiamo confermare l'opzione'", aggiunge Eva Riccobono, che ha sposato il dj e produttore musicale nel 2022.



Matteo Ceccarini ha sorpreso la compagna con una dolce lettera, in cui le dedica parole d'amore. "Matteo non mi ha mai detto 'ti amo', se non una volta quando era ubriaco. Lui una volta mi disse: 'Non dire questa parola perché è abusata. L'amore non si dice, si dimostra. E me l'ha dimostrato sempre".