Carolyn Smith, la lotta contro il cancro: "Ho scoperto che oltre al solito posto, qualcosa si era attaccato alla costola"

Carolyn Smith parla a Verissimo della sua lunga lotta contro il tumore. "Questo è l'undicesimo anno", afferma la coreografa, 65 anni. Era il 2015 infatti quando Carolyn Smith ha scoperto di avere un tumore al seno. Dopo un primo periodo di trattamento, nel 2017 le era stata diagnosticata una recidiva. Nel 2022 aveva raccontato di essere stata costretta a sospendere le cure per alcuni problemi di salute. A marzo del 2023 aveva annunciato di dover ricominciare la chemioterapia.



Di tutti questi anni di lotta, Carolyn Smith rivela il suo momento più difficile: "È stato l'anno scorso a luglio quando ho rifatto la Tac e la Pet. Dopo gli esami, ci hanno chiamati per dirci che si era riattivato in tre punti: uno l'abbiamo risolto perché era solo un'infiammazione, l'altro era al solito posto e uno nuovo si era attaccato alla costola". Per tre mesi i medici della coreografa hanno lavorato a un percorso di cure: "Ho dovuto fare trenta sedute di radioterapia. Due al giorno: una la mattina e una il pomeriggio. Il primo giorno è stato devastante perché ho avuto un attacco di panico".



Carolyn Smith ha avuto modo, a maggio del 2025, di incontrare Re Carlo, anche lui in cura per il cancro: "Abbiamo parlato della nostra situazione oncologica. È stato un sogno. Re Carlo mi ha detto: 'Dobbiamo sempre avere fiducia nella ricerca e nei medici'. Ed è una cosa che ho sempre sostenuto anche io".

