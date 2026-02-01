Carlo Conti e la verità sulla sua iconica abbronzatura: "Non faccio lampade"

Carlo Conti rivela a Verissimo la verità sulla sua iconica abbronzatura. "Forse l'avete intuito, ma mi piace d'estate prendere il sole", dice con ironia il conduttore, 64 anni.



Carlo Conti smentisce di fare uso di lampade abbronzanti: "Ho una pelle leggermente scura e non ho la fase del rosso. Uso sempre la protezione, ma se c'è un raggio di sole me lo prendo, è mio. Non faccio lampade".



Il conduttore racconta di aver avuto sempre questa abbronzatura, già da bambino: "Al mare, da piccolino, a mia mamma chiesero se fossi stato adottato. Io risposi: 'Caro signore, sono fiorentino purosangue'".