Ilenia Pastorelli: "In amore mi piacciono i brutti"

Ilenia Pastorelli parla a Verissimo dell'amore oggi e afferma di essere single. "In amore sono proprio sfortunata", dice l'attrice, 40 anni.

Riguardo alle sue relazioni passate, Ilenia Pastorelli spiega: "Incontro uomini che non saprei nemmeno descrivere bene. Sono molto affascinata dal brutto, mi piacciono i brutti. Però a un certo punto diventano anche cattivi e allora li lascio".



L'ultima relazione dell'attrice risale a circa un anno e mezzo fa. Oggi Ilenia Pastorelli ammette di avere dei corteggiatori: "Magari mi corteggiano, ma io non riesco a connettermi. È drammatico, sono andata anche in terapia per capire, ma non abbiamo capito nulla".