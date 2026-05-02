"Io e Ernesto ci siamo ufficialmente lasciati", afferma Cristiana Anania. E aggiunge: "Ci avete supportati dal giorno zero, ma quando due persone non sono destinate a stare insieme, purtroppo sono obbligate a prendere strade completamente diverse".

Ospiti a Verissimo, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro avevano ufficializzato la loro storia con un anello regalato dall'ex corteggiatore all'ex tronista. La coppia aveva anche parlato del desiderio di andare a vivere insieme: "Presto andremo a convivere. Si può pensare che sia una scelta affrettata, ma stare a distanza è impossibile per noi". Cristiana Anania ed Ernesto Passaro avevano anche suggellato il loro legame sulla pelle: "Abbiamo fatto un tatuaggio insieme. Due cuoricini. Lei ha disegnato il mio e io il suo".

Nel video sotto, l'intervista di Cristiana Anania ed Ernesto Passaro a Verissimo.

