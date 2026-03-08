Gabriel Garko e la paternità: "Non voglio figli. Ho quasi 54 anni, ormai ho perso il treno"

Gabriel Garko parla a Verissimo della sua storia d'amore con Giorgio, a cui è legato da quattro anni e che ha sposato due anni fa. "Abbiamo un rapporto molto equilibrato. Andiamo molto d'accordo. Lui è geloso, ma nel modo giusto. Non è geloso del mio lavoro. Ci completiamo", racconta l'attore, 53 anni.



Riguardo alla scelta di celebrare in segreto la loro unione civile, Gabriel Garko spiega: "Era una sfida che volevo affrontare. Volevo provare a me stesso che era possibile avere una vita privata".



Gabriel Garko smentisce le voci circolate di recente riguardo a una sua presunta volontà di avere un figlio insieme al compagno: "Non è assolutamente vero, non voglio figli. Ho quasi 54 anni, ormai ho perso il treno".