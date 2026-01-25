Gabriel Garko: "Mi sono sposato due anni fa con Giorgio"

Nella puntata di domenica 25 gennaio di Verissimo, Gabriel Garko parla per la prima volta del suo matrimonio con il marito Giorgio.

"Ti piacerebbe sposarti?", chiede Silvia Toffanin. "L'abbiamo già fatto. Mi sono sposato due anni fa. Questi sono gli anelli", risponde Gabriel Garko davanti allo stupore della conduttrice e del pubblico in studio.

L'attore, protagonista della nuova serie Colpa dei sensi in onda su Canale 5 con Anna Safroncik, spiega i motivi che lo hanno portato a organizzare un matrimonio lontano dalle telecamere e dall'attenzione mediatica: "La mia vita pubblica è sempre stata molto pubblica perché era come una fiction, trattata allo stesso modo. Poi ho avuto altre storie che ho tenuto riservate. Le storie vere le ho tenute per me. Io ci tengo tantissimo alla privacy, non sono d'accordo nel dire sempre tutto".

Le nozze di Gabriel Garko e suo marito Giorgio si sono svolte in gran segreto il 2 dicembre 2024: "Ho organizzato tutto in maniera tale che non uscisse la notizia. L'abbiamo fatto il 2 dicembre, non l'ho detto a nessuno. L'abbiamo detto alle nostre famiglie il giorno stesso. Era una cosa che volevo fare con me. L'ho condivisa con le persone che frequento. Adesso era arrivato il momento di dirlo. Non volevo nasconderlo ora, ho già nascosto troppo nella mia vita",

Gabriel Garko rivela il nome dell'amato marito: "Si chiama Giorgio, siamo riservatissimi".