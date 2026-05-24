Sarah Fahr: "Mi piacerebbe diventare mamma, ma per noi sportive non è semplice"

Sarah Fahr parla a Verissimo della sua storia d'amore con Nicolò Gatti, a cui è legata da circa quattro anni. "Ci siamo conosciuti in palestra. Ci siamo incontrati in un momento non facile per entrambi. Io ero in riabilitazione per il mio ginocchio e Nicolò si era appena rotto il suo", racconta la pallavolista, 24 anni.

È stato il cestista a fare il primo passo: "Dopo che ci siamo conosciuti in palestra, le ho lasciato una dedica, ma anonima. Le ho scritto: 'Sei bellissima', ma era firmato con la J come il mio soprannome Jimmy". Dopo qualche settimana, Nicolò Gatti ha ammesso di essere stato lui a lasciare la dedica e così è partita la storia d'amore con la pallavolista. "Ci siamo trovati subito. Abbiamo un rapporto molto diretto e schietto", aggiunge il cestista, 34 anni.



Per quanto riguarda il futuro, Sarah Fahr e Nicolò Gatti sognano di diventare genitori. "Mi piacerebbe diventare mamma. Sono cresciuta con genitori giovani e per me è la normalità. Vorrei crearmi una famiglia per avere anche il tempo per godermela il più a lungo possibile, ma non è così semplice dal punto di vista sportivo per noi ragazze perché non ci sono tante sicurezze. Oggi, se una ragazza rimane incinta, non sa se riceverà il proprio stipendio e non sa come rientrerà dopo, perché un cambiamento fisico c'è. È un grande punto di domanda che ci piacerebbe affrontare prima o poi, ma adesso c'è ancora un po' di carriera davanti", spiega la pallavolista.

