Lutto per Francesca Barra . La giornalista, 47 anni, annuncia sui social la scomparsa del papà Francesco Michele. "Te ne sei andato nel modo in cui un grande uomo lascia la terra: circondato dalle persone che ama e che ti considerano l’uomo più determinante delle loro esistenze", ha scritto sui social Francesca Barra. Pubblicando un video in cui ripercorre alcuni istanti con il papà, la giornalista e conduttrice aggiunge: "Sei stato risucchiato in pochi giorni come non avrei mai potuto immaginare, e la velocità di questo addio ci ha ridotto il cuore in brandelli ".

Nel lungo post dedicato al papà, Francesca Barra ripercorre alcune delle loro abitudini consolidate negli anni: "Non torneranno i nostri campi di papaveri, quelli che raccoglievi per me facendomi indovinare il colore [...]. Non mi prenderai più per mano portandomi a visitare gli stagni e fingendo che fossero le città delle rane, oggi una delle favole preferite di Atena e Greta. Non ci saranno più le tue spremute del mattino, che io non volevo e tu insistevi perché le bevessi. Non ci saranno più i tuoi messaggi d’amore e d’orgoglio per i tuoi nipoti, di cui ormai parlavi continuamente".

"Eri così gentile, papà. Talmente gentile che a volte mi chiedevo come ci riuscissi. Da dove venisse quella grazia. Dalla tua Calabria? Da Firenze, che aveva accolto i tuoi studi e la tua militanza politica? Dal mare della Basilicata che avevi scelto come casa? Chi ti aveva insegnato l’arte più rara di tutte: fare sentire le persone amate, ogni giorno, senza risparmio?", aggiunge la giornalista. E conclude: "Niente sarà più come prima. Non salterò più nel buio certa di trovare la tua presa ad aspettarmi. Eri un uomo capace di migliorare le nostre vite. Ho conosciuto l’ultimo uomo migliore del mondo. E, grazie a Dio, era anche mio padre".