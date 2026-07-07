"Oggi interrompo anticipatamente il mio periodo di conduzione di 4 di Sera Weekend", scrive Francesca Barra, ripercorrendo i tre anni trascorsi alla guida del programma: "Tre estati durante le quali ho condiviso con voi non soltanto la stagione estiva anche da Roma, ma Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta e i fine settimana". La conduttrice spiega: "Non vi ho nascosto che sto attraversando un periodo difficile (la morte del mio papà), un tempo che richiede la mia presenza accanto alla mia famiglia". In questo momento delicato, Francesca Barra si stringe quindi alle persone a lei più care, a cominciare dal marito Claudio Santamaria , al suo fianco da nove anni di matrimonio: i due raggiungeranno il traguardo del nono anniversario proprio in questi giorni.

"Ci sono momenti nella vita in cui è giusto fermarsi e ascoltare i segnali che arrivano dal corpo, dal cuore e dalla mente. Ignorarli sarebbe un errore", continua la giornalista, confermando quanto annunciato durante l'ultima puntata da lei condotta, ovvero che il programma continua con Roberto Poletti: "Vi lascerò nelle sue ottime mani, amico e collega".

Il lutto risale allo scorso giugno, quando la giornalista aveva annunciato sui social la scomparsa del padre Francesco Michele. In quell'occasione aveva scritto: "Te ne sei andato nel modo in cui un grande uomo lascia la terra: circondato dalle persone che ama e che ti considerano l'uomo più determinante delle loro esistenze". Francesca Barra, 47 anni, aveva raccontato la rapidità di quella perdita: "Sei stato risucchiato in pochi giorni come non avrei mai potuto immaginare, e la velocità di questo addio ci ha ridotto il cuore in brandelli".