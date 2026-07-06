Allegra è venuta alla luce il 25 marzo. Briga, 37 anni, e Arianna Montefiori, 31 anni, sono legati dal 2019 e sposati dal 2021. I due avevano reso pubblica l' attesa del primo figlio a novembre del 2025.

Arianna Montefiori e Briga avevano presentato la figlia Allegra anche a Verissimo, dove i due neogenitori avevano condiviso le emozioni di quei giorni. "È una gioia incredibile", aveva detto l'attrice, che aveva ripercorso anche i momenti che avevano preceduto il parto: "Ero convintissima di partorire prima, che non sarei arrivata alla data presunta del parto e così è stato. Quel giorno il nostro cane Baires era un po' agitato. Ho chiesto a Mattia e lui mi ha detto: Secondo me sei vicina al parto e io gli ho risposto: Ma manca ancora un mese. Quella notte ho rotto le acque".

Sull'emozione di essere diventato padre, Briga aveva confessato: "Quando ho visto Allegra per la prima volta mi sono subito sentito diverso, ho sentito il cuore spaccarsi a metà". Arianna Montefiori non aveva nascosto, inoltre, le difficoltà del post parto: "È un'esperienza molto forte, forse se ne parla poco. C'è un calo ormonale fisiologico, c'è la stanchezza e c'è la vulnerabilità".