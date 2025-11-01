Briga e Arianna Montefiori diventeranno genitori: "Siamo sempre stati qui"

Briga e Arianna Montefiori diventeranno genitori. Il cantante, 36 anni, e l'attrice, 31 anni, annunciano sui social di essere in attesa di un bambino. "Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui", scrive la coppia come didascalia di una serie di momenti in cui Arianna Montefiori mostra il pancione e l'ecografia del figlio.

Insieme dal 2019 e sposati dal 2021, Briga e Arianna Montefiori avevano parlato del desiderio di diventare genitori ospiti a Verissimo. "Entrambi lo desideriamo tanto da sempre. Abbiamo un grande senso materno e paterno, ma stiamo facendo fatica. Una cosa che dovrebbe accadere naturalmente, a volte non accade. E probabilmente dovremo farci aiutare, ma va bene così", aveva ammesso l'attrice.