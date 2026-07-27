Benjamin Mascolo: "Non volevo una figlia, poi ne è arrivata una"

"Non volevo una figlia, poi ne è arrivata una": Benjamin Mascolo parla in un video sui social della paternità. "Pensavo di non essere capace di crescere una bambina. Forse avevo paura di avere tra le mani qualcosa di così prezioso da perderci la testa nel tentativo di proteggerla", spiega il cantante, 33 anni, mostrando alcuni momenti con la figlia Athena, nata lo scorso ottobre . Benjamin Mascolo aveva il desiderio di diventare papà, ma "un figlio maschio nella mia testa sembrava più semplice. Avremmo fatto la lotta, ci saremmo sporcati nel fango. Gli avrei insegnato a cadere, a rialzarsi e a essere una brava persona. O almeno ci avrei provato. Ma con una figlia impari un'altra lingua".

Il cantante racconta cosa abbia significato per lui diventare papà di una femminuccia: "Devi essere forte, ma non duro. Presente, ma senza soffocare. Protettivo, ma senza diventare una gabbia. Devi aprirle le porte, farla sentire rispettata, trattarla con una cura che possa portare con sé per tutta la vita. Devi ricordarle quanto vale, insegnarle che l'amore non è controllo e che una casa non si cerca negli occhi sbagliati. Questi sono i pensieri di un padre".

"Prego per mia figlia, non perché sia fragile, ma perché è preziosa. Dio, proteggi la mia bambina. Ora lo so, non avevo paura di avere una figlia perché non la desiderassi. Avevo paura perché sapevo che mi avrebbe rubato il cuore e che da quel giorno non sarei più appartenuto soltanto a me stesso. Sarei diventato suo papà", conclude Benjamin Mascolo, che lo scorso maggio ha celebrato il battesimo di Athena, scegliendo come padrino Federico Rossi con cui ha fondato il duo Benji & Fede.