Fedez è tornato a casa dall'ospedale: "L’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo"

Fedez è tornato a casa dall'ospedale e sui social rompe il silenzio dopo il ricovero. "Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi, ma tutti sotto lo stesso cielo", scrive il cantante, 36 anni, pubblicando una foto mentre osserva dal balcone di casa lo skyline di Milano al tramonto.



"A volte non ci pensiamo, ma l’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi. Quando sei in ospedale, aspettando l’ultima trasfusione di sangue, ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo", aggiunge Fedez, che pochi giorni fa aveva annunciato la nascita del terzo figlio.



Papà di Leone (2018) e Vittoria (2021) - nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, terminato nel 2024 - e di Edoardo, nato dalla relazione con la compagna Giulia Honegger, 23 anni, il cantante dice: "In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo".

"Un’altra volta ancora. Non è cosa guardi, ma quello che vedi. Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto 'fermati'. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato a esser sotto questo cielo. Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo", conclude Fedez, che nel 2023 e nel 2024 era stato ricoverato in ospedale a causa di un'emorragia interna. Mentre nel 2022, il cantante aveva subito un intervento per un tumore al pancreas.