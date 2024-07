Fedez ricoverato in ospedale per un'emorragia interna

Fedez in ospedale (foto Instagram)

Nuovo ricovero per Fedez. Il cantante, 34 anni, è in ospedale a causa di un'emorragia interna. È stato lo stesso Fedez a renderlo noto, pubblicando sui social uno scatto dall'ospedale.

Il cantante ha poi spiegato nelle storie su Instagram: "Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che, per fortuna, hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi". Fedez ha concluso il messaggio in modo criptico: "È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle".

Fedez - che nel 2022 era stato operato per un tumore al pancreas - era stato già ricoverato in ospedale per un'emorragia interna a settembre del 2023. Allora l'emorragia era stata causata da d ue ulcere, come aveva spiegato lo stesso cantante sui social.