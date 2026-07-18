Fedez è diventato papà per la terza volta: l'annuncio ufficiale

Fedez è diventato papà per la terza volta. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante trentaseienne, che ha condiviso sui social diversi scatti insieme alla compagna Giulia Honegger, 23 anni, e al loro primo figlio insieme.



"Una gioia così grande", scrive Fedez a corredo delle immagini, aggiungendo anche un cuore bianco.



Già papà di Leone (2018) e Vittoria (2021) - nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, terminato nel 2024 -, Fedez è legato dal 2025 a Giulia Honegger, imprenditrice nel mondo della moda.





