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L'annuncio18 luglio 2026

Fedez è diventato papà per la terza volta: l'annuncio ufficiale

"Una gioia così grande", scrive il cantante sui social a corredo di alcuni scatti con la compagna Giulia Honegger e il nuovo arrivato
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(Instagram_@fedez)
(Instagram_@fedez)

Fedez è diventato papà per la terza volta. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante trentaseienne, che ha condiviso sui social diversi scatti insieme alla compagna Giulia Honegger, 23 anni, e al loro primo figlio insieme.

"Una gioia così grande", scrive Fedez a corredo delle immagini, aggiungendo anche un cuore bianco.

Già papà di Leone (2018) e Vittoria (2021) - nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, terminato nel 2024 -, Fedez è legato dal 2025 a Giulia Honegger, imprenditrice nel mondo della moda.



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