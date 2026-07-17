Federica Pellegrini: “Abbiamo tre dogsitter, ma nessuna tata”

"Ogni volta che faccio un post sulla mia famiglia o sotto a richiami di interviste che parlano di maternità, c'è sempre uno stuolo di persone che dice: 'Eh, ma lei è fortunata, avrà cuochi, colf, babysitter tutto il giorno'. Perché c'è bisogno sempre di farle le pulci a una mamma?": Federica Pellegrini risponde a chi, sui social, insinua che lei e il marito Matteo Giunta si facciano aiutare da diverse figure professionali nella gestione delle loro due figlie e dei quattro cani.



"Io non ho assolutamente nulla contro chi si affida a tate, babysitter, perché ne ha bisogno, cioè non lo trovo una cosa sbagliata", precisa la campionessa di nuoto, 37 anni, che però assicura di non avere avuto tate fino alla nascita della seconda figlia Rachele: "Con Matilde non ne abbiamo avuto bisogno. Non abbiamo mai avuto nessuno, oltre ai nonni, che ci aiutasse. Con Rachele ci siamo guardati un po' intorno - soprattutto per non avere sempre i nonni per casa e lasciare liberi anche loro -, ma stiamo ancora cercando".



"Non ho cuochi, ci arrangiamo io e Matteo. Sicuramente mangiamo meglio quando vengono i nonni. Però per il resto la nostra vita è molto semplice", assicura Federica Pellegrini, che ammette: "Non nego che ci potrebbe essere la possibilità di avere personale che ci aiuta tutto il giorno, ma ci piace anche stare da soli in casa, senza nessun altro in giro, con i nostri ritmi. Dopo qualche giorno sopportiamo poco anche i nonni, quindi cerchiamo di farcela così". La campionessa non esclude di chiedere in futuro un aiuto a figure professionali: "Non avrò problemi a chiamare qualcuno che magari mi aiuti più spesso". E conclude ironicamente con la risposta che solitamente dà a chi le chiede come faccia a gestire il suo ménage familiare: "Noi abbiamo tre diverse dog sitter, ma nessuna tata".

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono legati dal 2019 e sposati dal 2022. Nel 2024 sono diventati genitori per la prima volta di Matilde. Ad aprile 2026 è nata la seconda figlia della coppia Rachele. La campionessa di nuoto sta trascorrendo la sua prima estate da mamma bis, di cui condivide alcuni momenti: dalla prima volta al mare della secondogenita Rachele alla vacanza mamma e figlia insieme alla primogenita Matilde.



Nel video sotto, l'intervista di Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo.