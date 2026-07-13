Federica Pellegrini condivide su Instagram alcune immagini della vacanza in Sardegna trascorsa insieme alla figlia Matilde. Sui social, la campionessa di nuoto pubblica una serie di scatti che raccontano i giorni al mare passati con la primogenita.

A corredo delle foto, Federica Pellegrini, 37 anni, scrive: "È stata la nostra settimana. Mamma, figlia. Avevamo bisogno di un po' di tempo insieme, ed è stato incredibile vederti già così grande, forte, decisa, sognatrice. Sei bella, mia dolce Mati. Adesso c'è il Pappo che è geloso e dobbiamo tornare".

Federica Pellegrini è legata dal 2019 a Matteo Giunta, 44 anni. I due si sono sposati nel 2022. Nel 2024 sono diventati genitori per la prima volta di Matilde, mentre a dicembre del 2025 è arrivato l'annuncio della seconda gravidanza.

La piccola Rachele è nata ad aprile 2026 e il suo nome, come raccontato dalla coppia a Verissimo, è stato scelto proprio da Matilde, appassionata di una storia il cui personaggio principale porta questo nome.

Dopo il parto, Federica Pellegrini aveva parlato della seconda maternità raccontando le prime settimane con le due bambine: "È tosta, tostissima, ma stiamo bene". Nei mesi successivi, aveva condiviso anche il primo bagno al mare di Rachele.

Nel video sotto, l'intervista di Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo.