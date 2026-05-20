Federica Pellegrini parla della seconda maternità: “È tostissima”

Dal parto all'allattamento, Federica Pellegrini parla della seconda maternità. "È tosta, tostissima, ma stiamo bene", afferma la campionessa di nuoto, 37 anni, che è diventata mamma per la seconda volta lo scorso aprile. Federica Pellegrini svela quali siano, al momento, le difficoltà più complicate da gestire: "Matilde è gelosissima e Rachele rigurgita tantissimo. Le notti non sono sempre facili perché dipende dai rigurgiti di Rachele. Di giorno sta spesso in braccio o in fascia perché rigurgita meno".



Riguardo alla gelosia della primogenita Matilde, nata nel 2024, Federica Pellegrini spiega: "È un periodaccio. Matilde passa dall'amore immenso - baci e carezze - a crisi nere. Soprattutto nel momento dell'allattamento, quando prendo la ciambella per allattare, lei va in crisi. Piano piano però vedo che sta cominciando a tollerare di più, bisogna avere pazienza".



L'ex nuotatrice risponde anche alla domanda se la seconda figlia Rachele sia stata cercata: "Volevamo un secondo figlio, ma avremmo aspettato un altro annetto, però poi è arrivata e siamo stati super felici. Rachele non è stata cercata, però è arrivata e siamo felici". Federica Pellegrini ammette che gestire le bambine sia più faticoso di nuotare: "Quando arrivano i figli tutto il resto prende la giusta proporzione".



A chi le ha chiesto un consiglio in vista dell'arrivo del secondo figlio, la campionessa risponde: "Munitevi di santa pazienza e preparatevi al peggio perché se poi va meglio è solo un bene. Mi è servito molto perché Matilde all'inizio era ingestibile". Per quanto riguarda la scelta di non mostrare le figlie sui social, dice: "Credo che non le faremo mai vedere perché pensiamo che il mondo dei social e il mondo delle foto online dei piccoli siano molto pericolosi. Non le mostreremo, quando compiranno 18 anni faranno quello che vogliono".



Infine la campionessa spiega perché ha partorito con un cesareo programmato: "Con Matilde ho partorito con un cesareo d'urgenza perché, dopo due giorni di travaglio, ero a metà strada e lei è andata in sofferenza. Questa volta, tutti i monitoraggi mostravano che la mia fisiologia era la stessa, quindi abbiamo programmato il cesareo per non mettere in pericolo la bambina". Per quanto riguarda il post parto, Federica Pellegrini aggiunge: "Il secondo cesareo è stato tosto. Ci ho messo un po' di più a riprendermi perché ho una cicatrice sopra la cicatrice".

Federica Pellegrini aveva parlato del parto anche ospite a Verissimo lo scorso gennaio. "L'altra volta è stato tosto anche per la bambina. Ho fatto un parto cesareo d'urgenza. Questa volta sappiamo già come andrà", aveva detto la campionessa, parlando della scelta del cesareo programmato.