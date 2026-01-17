Federica Pellegrini e Matteo Giunta condividono a Verissimo le emozioni di diventare genitori per la seconda volta. "Sono molto contento. Preoccupato, ma molto contento. Sono contento che nostra figlia Matilde abbia una sorellina, anche se sarò in minoranza", afferma l'allenatore, 43 anni.



Federica Pellegrini, 37 anni, svela che il parto è previsto a inizio aprile: "Sono al settimo mese di gravidanza". La campionessa di nuoto questa volta ha già deciso che il suo sarà un parto cesareo programmato: "L'altra volta è stato tosto anche per la bambina. Ho fatto un parto cesareo d'urgenza. Questa volta sappiamo già come andrà".



La coppia ha già scelto il nome della loro seconda bambina. "Questa volta il nome l'ha scelto Matilde. È un'appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare la cui protagonista è entrata nelle nostre vite", spiega Federica Pellegrini.