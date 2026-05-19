Meghan Markle celebra l'anniversario di matrimonio con il principe Harry: "8 anni fa"

"8 anni fa oggi...": con queste parole Meghan Markle, 44 anni, celebra sui social l'ottavo anniversario di matrimonio con il principe Harry, 41 anni. La didascalia accompagna due pubblicazioni su Instagram con le foto più emozionanti delle nozze reali.
Qualche giorno prima dell'anniversario di matrimonio, Meghan Markle e il principe Harry hanno festeggiato un'altra importante ricorrenza: i 7 anni del figlio Archie. "7 anni dopo…buon compleanno al nostro dolce ragazzo", aveva scritto Meghan a corredo di un post Instagram con due foto inedite del primogenito.
Insieme dal 2016 e marito e moglie dal 2018, Harry e Meghan hanno dato il benvenuto a Archie Harrison nel 2019. L'anno successivo, hanno deciso di rinunciare alla loro funzione di membri attivi della royal family e hanno lasciato il Regno Unito. Dopo un periodo in Canada, la coppia di è stabilita negli Stati Uniti, dove è nata nel 2021 la seconda figlia Lilibet Diana.