Meghan Markle celebra l'anniversario di matrimonio con il principe Harry: "8 anni fa"

Qualche giorno prima dell'anniversario di matrimonio, Meghan Markle e il principe Harry hanno festeggiato un'altra importante ricorrenza: i 7 anni del figlio Archie . "7 anni dopo…buon compleanno al nostro dolce ragazzo", aveva scritto Meghan a corredo di un post Instagram con due foto inedite del primogenito.

Insieme dal 2016 e marito e moglie dal 2018, Harry e Meghan hanno dato il benvenuto a Archie Harrison nel 2019. L'anno successivo, hanno deciso di rinunciare alla loro funzione di membri attivi della royal family e hanno lasciato il Regno Unito. Dopo un periodo in Canada, la coppia di è stabilita negli Stati Uniti, dove è nata nel 2021 la seconda figlia Lilibet Diana.