Mercedesz Henger racconta l'esperienza del parto

Ospite a Verissimo un mese dopo aver dato alla luce la figlia Aurora, Mercedesz Henger ha condiviso le emozioni della maternità. "È un'emozione indescrivibile, il periodo più bello della mia vita dopo l'esperienza più brutta", ha detto la neomamma riferendosi al parto: "Ho fatto 19 ore di travaglio. Però posso dire che ne è valsa la pena".

Sempre al suo fianco durante il parto il compagno Alessio Salata: "È stato incredibilmente paziente. Nonostante si sia preso qualche insulto durante il travaglio, è stato davvero comprensivo. Devo ringraziarlo, non solo per essermi stato accanto durante la gravidanza e il parto, ma per tutto quello che mi sta regalando".

