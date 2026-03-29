Nello studio di Verissimo, Selvaggia Lucarelli racconta la storia d’amore con il compagno Lorenzo Biagiarelli: “Lorenzo è la storia più lunga della mia vita. Il primo matrimonio con il mio ex marito, Laerte Pappalardo, è durato solo due anni. Inizialmente abbiamo dovuto metabolizzare, poi abbiamo capito e siamo diventati persone che si vogliono bene e genitori”.

Parlando del carattere di Lorenzo, l’opinionista del GF Vip spiega: “Lorenzo è un fine diplomatico e riesce a mettere pace tra poli opposti. È stato quello che ha cominciato a parlare con il mio ex come se fosse un suo buon amico. Lui ha questa morbidezza che aiuta anche me, mi offre un altro punto di vista”.

Silvia Toffanin chiede a Selvaggia Lucarelli la data del suo matrimonio: “C’è questo matrimonio? Si fa?”. Selvaggia Lucarelli rivela a Verissimo che non si sposerà nel 2026: “Non mi sposerò quest’anno. In realtà, volevamo sposarci quest'anno, ma non siamo riusciti a organizzarlo. Rimandiamo alla primavera del 2027”.

Nel corso dell'intervista, la giornalista ricorda con grande affetto sua mamma: “A mamma piaceva molto Lorenzo. Lei mi diceva trovati un uomo buono. All’inizio non capivo questo consiglio, ora l’ho capito. L’uomo buono è quello con cui non avrai più l’affanno ma la pace dell’amore che c’è ed è un punto di riferimento. Io mi sento viva anche nella routine con lui. Mi sento felice”.