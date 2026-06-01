Dal momento complicato durante l'ultima gravidanza all'idea di allargare la famiglia: Beatrice Valli e Marco Fantini hanno parlato a Verissimo della loro storia d'amore, nata nel 2014 a Uomini e Donne.



Mamma di Alessandro (2012), Bianca (2017), Azzurra (2020) e Matilda Luce (2023), l'influencer, 31 anni, in futuro non esclude di avere un quinto figlio: "Tra qualche anno mi piacerebbe".



Beatrice Valli ha rivelato anche di aver vissuto un momento delicato durante l'ultima gravidanza: "In quel periodo mi sono rivista in mia mamma e mi sono sentita più vicina a lei nel suo vissuto. Avevo paura di avere la sua stessa cosa. Ho chiesto aiuto per prendere in mano quella parte di me". Ad aiutarla è stato il figlio maggiore Alessandro: "Sono stata a letto tre mesi, non stavo bene. In quel periodo mio figlio mi ha detto: 'Sei sempre chiusa nella stanza, non stai bene'. Lì ho deciso di chiedere aiuto".

Marco Fantini ha anche dedicato parole d'amore alla moglie: "Io sono orgoglioso della donna che ho a fianco, di tutto quello che fa ogni giorno per i nostri bambini, per me. È veramente una persona insostituibile nella mia vita".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Beatrice Valli e Marco Fantini a Verissimo.