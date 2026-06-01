Angela Caloisi e Paolo Crivellin annunciano sui social di aspettare un figlio. Nelle storie, la coppia condivide il momento in cui Angela scopre di essere incinta: si copre la faccia con le mani per la felicità, poi Paolo la bacia.

Un altro video ripercorre i mesi precedenti, a partire dall'istante della scoperta. Angela riprende Paolo mentre osserva le immagini dell'ecografia e commenta: "Questo è il tuo papà che ti sta osservando". Poi è Paolo a prendere il telefono e a riprendere Angela con il pancione: "E questa è la tua mamma".

Angela Caloisi racconta la sera in cui tutto è cominciato: "Non ci crediamo ancora neanche noi. Quella sera Paolo mi ha guardata e mi ha detto: per me sei già incinta. Ho solo sorriso, un po' lo sentivo anch'io, così per tutta la cena ho lasciato bere solamente lui. Ma è stata magica e aveva ragione". L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aggiunge: "Tra le cose più belle, dirlo alle persone che amiamo. Quanto amore, vi giuro". E alla bambina o al bambino in arrivo dice: "Hai già il papà migliore del mondo e io non ho mai avuto dubbi. Tutta la mia vita".

Angela Caloisi, 32 anni, e Paolo Crivellin, 34, si sono conosciuti nel 2018 proprio a Uomini e Donne. La proposta di matrimonio è arrivata a gennaio 2025 sulla neve di Champoluc, in Valle d'Aosta. La coppia si è poi unita civilmente prima di celebrare il matrimonio a luglio 2025.