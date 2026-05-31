Simone Deromedis parla a Verissimo dei sacrifici affrontati per seguire la sua passione nello sci: "A differenza di tanti altri atleti che vengono da buone famiglie, non avevo dieci paia di sci nuovi, ma due paia usati, però è stato bellissimo così", dice lo sciatore, 26 anni, che alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha vinto l'oro nello ski cross.



"Se riesci anche con i materiali peggiori a tenere testa a quelli che hanno tutto nuovo, quando arrivi a essere alla pari, con gli sponsor, esce davvero chi è il migliore", aggiunge Simone Deromedis, che ha sempre lavorato nei campi con i suoi genitori, coltivatori di mele nella Val di Non: "Lavorare nei campi per me è sempre stata la normalità. Avendo un'azienda in famiglia, una mano in più era sempre comoda. Quando andavo a fare le gare, il mio papà mi diceva: 'Mani rubate all'agricoltura' letteralmente".



Guardandosi indietro, il campione è felice della strada percorsa: "Credo che la gavetta fatta insegni, forgi il carattere e dia anche una spinta in più".

