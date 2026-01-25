A Verissimo, Filippo Magnini ricorda uno dei momenti più difficili della sua vita: l'ex campione del mondo di nuoto ha affrontato una squalifica di quattro anni per tentato doping da cui è stato assolto nel 2020.

“Giorgia c’era durante l'accusa di tentato doping infondata. È stato il momento più difficile e anche il più bello perché stavo conoscendo Giorgia. Lei è stata, insieme alla mia forza mentale, la persona più importante per quel momento. Un momento che è durato tre anni”, sono le parole di stima e affetto del nuotatore per la moglie Giorgia Palmas.

Filippo Magnini commenta alcune dichiarazioni dell'ex Federica Pellegrini, alla quale è stato legato dal 2011 al 2017: "Non ho tirato fuori io l'argomento, ho risposto a una domanda. Non è il tempo con cui stai con una persona che determina se una storia è importante o no. È stata una storia importante ma travagliata. Il primo anno è stato molto bello".

"A determinare se una persona è importante nella tua vita sono i fatti e le azioni. Se ripenso al doping, il mio momento difficile, io stavo ancora con Federica ed eravamo in casa insieme. Su quella vicenda le persone importanti della mia vita avevano preso una posizione", spiega il nuotatore che chiarisce di aver sofferto il silenzio di Federica Pellegrini sull'argomento, "Lei non ha detto niente pur sapendo che io ero innocente. Una persona che ha preferito il silenzio, un silenzio accusatorio. Non puoi essere tra le persone importanti della mia vita".