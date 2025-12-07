Federica Pellegrini: "Con Filippo Magnini è stata una storia importante, con tantissimi alti e bassi"

Federica Pellegrini commenta a Verissimo le recenti dichiarazioni di Filippo Magnini in tv. "Non so perché abbia detto quelle parole, evidentemente le pensa davvero. Per me è stata una storia importante. Se decido di stare sei anni con una persona è perché è importante", afferma la campionessa di nuoto, che è stata legata all'ex nuotatore dal 2011 al 2017.



Per quanto riguarda la loro relazione, Federica Pellegrini aggiunge: "È stata una storia importante, travagliata, con tantissimi alti e bassi". In merito invece alle recenti dichiarazioni di Filippo Magnini, la campionessa dice: "Mi fanno molto sorridere. Le persone a noi vicine sanno com'è andata".



Oggi Federica Pellegrini ha costruito la sua famiglia accanto a Matteo Giunta, così come Filippo Magnini accanto a Giorgia Palmas. "Adesso abbiamo le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre teste", conclude la campionessa.

