Heather Parisi nonna: "Ho visto la mia nipotina Sole, è stata un'emozione incredibile"

Heather Parisi parla a Verissimo dei suoi due nipotini Enea (2024) - figlio di Jacqueline Luna Di Giacomo - e Sole (2025), figlia di Rebecca Manenti.



"Appena sono arrivata in Italia, sono andata a Roma e ho visto Sole. È stata un'emozione incredibile. Sole è una bambina splendida. È sorridente. Il naso le si arriccia e gli occhi sorridono. La chiamo sunflower (girasole in inglese)", afferma la ballerina e cantante, 65 anni.



Per quanto riguarda il suo primo nipotino, Heather Parisi aggiunge: "Non ho avuto ancora l'opportunità di conoscere Enea, mi piacerebbe moltissimo. Siamo qui in Italia ancora per qualche giorno e siamo sotto Natale, incrociamo le dita, magari faremo anche questo incontro".



Mamma anche di Elizabeth Jaden e Dylan Maria (2010) - nati dal matrimonio con Umberto Maria Anzolin -, parlando delle figlie maggiori la ballerina e cantante dice: "Sono molto orgogliosa di Rebecca e Jacqueline. Sono diventate due donne indipendenti. Hanno trovato la loro strada nel lavoro e soprattutto nella vita. Vedere la serenità di Rebecca mi ha dato gioia nel cuore".