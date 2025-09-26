Heather Parisi nonna bis: è nata la figlia di Rebecca Manenti

Heather Parisi è diventata nonna bis. È nata Sole, la figlia di Rebecca Manenti, primogenita della ballerina. "Il nostro Sole", ha scritto la neomamma per annunciare la nascita della sua bambina, venuta alla luce lo scorso 22 settembre.

Rebecca Jewel Manenti è nata nel 1994 dal matrimonio di Heather Parisi e Giorgio Manenti, terminato nel 1999. Nel 2000, dalla relazione di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo, è nata la secondogenita della ballerina, Jacqueline Luna, che l'ha resa nonna per la prima volta di Enea, nato nel 2024. Dal 2011 Heather Parisi vive a Hong Kong insieme al marito Umberto Maria Anzolin, con cui ha avuto i gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria (2010).

Ospite a Verissimo nel 2024, Heather Parisi aveva condiviso la gioia di diventare nonna: “Io sono veramente felice di diventare nonna e non vedo l’ora di conoscere i miei futuri nipoti. Chi scrive il contrario è in malafede e vuole creare odio". La ballerina aveva anche parlato del suo rapporto con le figlie maggiori Rebecca Jewel e Jacqueline Luna: "Non ho intenzione di raccontare quando vedo i miei figli, dove vedo i miei figli, perché sono affari nostri. So che mamma sono, che mamma sono stata. Sicuramente non sono una mamma perfetta perché la perfezione non esiste".