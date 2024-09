Dopo aver raccontato le emozioni di diventare nonna per la prima volta, Heather Parisi parla del rapporto con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo a Verissimo.

Jacqueline è in dolce attesa del suo primo figlio con il cantante Ultimo. La cantante chiarisce: "Mi dispiace se una delle mie figlie è rimasta male per le mie non dichiarazioni. Sto parlando di Jacqueline Luna. Lei ha scelto un’altra strada, di parlare sui social, dicendo due o tre cose che io non avrei detto, non rendendosi conto che altre persone, come i suoi fratelli più piccoli, potrebbero soffrirne ed essere presi di mira dagli hater. Lei può fare e dire quello che vuole, io sono diversa".

"Non sono una mamma perfetta. Non è facile fare la mamma, è il lavoro più difficile", dichiara Heather Parisi. Riguardo il racconto pubblico delle relazioni con i suoi figli, la cantante tiene il punto: "Non ho intenzione di raccontare quando vedo i miei figli, dove vedo i miei figli, perché sono affari nostri".