“Io sono veramente felice di diventare nonna e non vedo l’ora di conoscere i miei futuri nipoti. Chi scrive il contrario è in malafede e vuole creare odio".

Ospite nello studio di Verissimo, Heather Parisi racconta le emozioni di diventare nonna per la prima volta e risponde ad alcune polemiche riguardo il rapporto con sua figlia Jacqueline Luna.

"È una cosa bruttissima. La gente non deve credere a presunte dichiarazioni mie. Io parlo attraverso i miei social media”, specifica la cantante.

“La nonna non è la protagonista. I protagonisti sono la mamma, il papà e il bambino che sta per nascere", afferma Heather Parisi parlando della gravidanza della figlia Jacqueline Luna Di Giacomo insieme al compagno Ultimo, "I giornali devono smettere di scrivere bugie. I miei avvocati si stanno divertendo moltissimo, io mi sto un po’ stufando. Il vero pubblico mi conosce e mi capisce”.

Heather Parisi sottolinea l’importanza che ha sempre dato alla privacy su alcuni argomenti della sua vita: “Io di certi argomenti non parlo. Non ho mai parlato della mia infanzia terribile e non ho intenzione di parlarne. Ho un rispetto incredibile per mia mamma e mio papà anche se hanno sbagliato tantissimo”.