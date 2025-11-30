I Pooh ricordano Ornella Vanoni: "È rimasta sempre molto affascinante, come da ragazzina"

I Pooh ricordano a Verissimo Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso 21 novembre. "Ornella è una donna che ha saputo essere leggera, libera, empatica. Quando sono stato male, che sono stato in ospedale, lei mi chiamava quasi ogni giorno. Avevamo fatto i giudici in un programma televisivo, ma non ci frequentavamo più di tanto. Era molto sensibile", racconta Red Canzian, 74 anni, che in passato regalò delle rose rosse all'iconica cantante: "In quel periodo ero molto affascinato da lei, sia come donna sia come artista".





"La cosa straordinaria è che questa sua parte più ironica, leggera, intelligente, sensibile, sia uscita negli ultimi anni e ha avuto forse più successo ora che 20, 30 o 40 anni fa", aggiunge Roby Facchinetti, 81 anni. Dodi Battaglia, 74 anni, afferma: "Ornella non ha mai perso il fascino che aveva all'inizio. È rimasta sempre affascinantissima, come da ragazzina".