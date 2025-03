Angela Caloisi e Paolo Crivellin: "Ci sposeremo nell'estate 2025"

Angela Caloisi e Paolo Crivellin parlano a Verissimo del matrimonio: "Ci sposeremo quest'anno, in estate". La proposta è arrivata a inizio gennaio 2025 sulla neve. "Mi ero preparato un discorso, ma balbettavo, non credevo di emozionarmi così tanto", afferma l'ex tronista di Uomini e Donne.

L'ex corteggiatrice aggiunge: "Dopo sette anni insieme, mi aspettavo la proposta di matrimonio, ma non me la aspettavo in quel momento, lì sulla neve, quindi mi ha sorpresa". Per quanto riguarda il grande giorno: "Abbiamo due date in ballo, quindi ancora non c'è la data ufficiale. Probabilmente sarà in Toscana, quindi a metà strada tra Caserta (città di Angela) e Torino (città di Paolo)".