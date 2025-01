Angela Caloisi sposerà Paolo Crivellin. A poche ore dall'inizio del nuovo anno, l'ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto alla compagna di diventare sua moglie e giurarsi amore eterno, coronando così la loro storia nata nel 2018 nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. "Mi si è fermato il cuore quando ho visto che con gli occhi lucidi mi hai detto tutto quello che tenevi dentro - ha scritto l'ex corteggiatrice su Instagram, a corredo del video della proposta di matrimonio arrivata sulla neve di Champoluc, in Valle d'Aosta -. Non penso di poter riuscire a trovare mai le parole giuste per parlare di noi ma so che dal primo giorno in cui ci siamo incontrati mi sono sentita amata per quella che sono realmente e non c’è regalo più bello che tu potessi farmi".

Quindi, Angela Caloisi ha proseguito: "Sentire che mi vuoi così tanto bene mi fa davvero pensare a quanto la vita poi ti restituisca tutto ciò che ti ha tolto. Io non vedo l'ora di giurarti amore eterno. Sei la mia famiglia". Un gesto che accolto in pochissime ore da migliaia di like e commenti firmati da amici e fan della coppia, come Natalia Paragoni, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. "Ci sposiamo amore mio, ti rendi conto?" ha poi aggiunto Angela Caloisi, ancora incredula, condividendo tra le storie di Instagram un altro tenero scatto insieme al compagno.