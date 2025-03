Angela Caloisi: "Non sono incinta, ma mi piacerebbe diventare mamma"

Angela Caloisi smentisce a Verissimo le voci sulla gravidanza: "Che io sappia non sono incinta, anche se potrebbe succedere in qualsiasi momento"

Angela Caloisi smentisce a Verissimo le voci sulla gravidanza, circolate di recente sui social. "Che io sappia non sono incinta, anche se potrebbe succedere in qualsiasi momento", ha detto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin non nascondono infatti il desiderio di diventare presto genitori: "Siamo pronti. Ci riteniamo abbastanza maturi sia dal punto di vista personale che come coppia per fare questo viaggio". Per quanto riguarda le voci sulla gravidanza, l'influencer afferma di non esserne infastidita: "Lo vedo un segno di affetto, mi fa piacere, anche se capisco che i continui commenti sul fisico - 'Sei gonfia', 'sei incinta' - potrebbero infastidire magari coppie che hanno dei problemi ad avere un figlio, anche se non è il nostro caso".