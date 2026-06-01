La piccola Matilde è nata l'8 dicembre 2024 dalla figlia di Rosanna Banfi, Virginia Leoni , frutto di un percorso lungo e difficile. A Verissimo , Virginia aveva raccontato la sua storia: "Ho scoperto quattro anni fa di essere in menopausa precoce. L'ho scoperto pochi mesi prima del matrimonio. Io prendevo la pillola anticoncezionale e, quando l'ho smessa, non tornava il ciclo. Dopo lunghi esami, abbiamo scoperto questa cosa". La donna è riuscita a realizzare il suo sogno di maternità grazie alla fecondazione eterologa: "La fortuna è stata l'incontro con una dottoressa mentre facevo la manicure. Grazie a lei, ho potuto fare l'eterologa prendendo i gameti femminili da donazione. Piano piano abbiamo iniziato questo percorso. È stato difficile e ho fatto tantissimi esami".

"Non trovo le parole per raccontare questo sentimento per me nuovo che è la nonnitudine ", scrive Rosanna Banfi nella didascalia. "Ci sono momenti in cui sento fisicamente che il cuore si apre, la gioia che provo quando mi guardi e mi sorridi prima con gli occhi che con la bocca è impagabile. Mamma mia che regali può farti la vita!"

La nascita di Matilde ha reso Lino Banfi bisnonno per la prima volta. L'attore, 89 anni, aveva commentato la notizia a Verissimo: "Divento bisnonno d'Italia". Rosanna Banfi, all'anagrafe Rosanna Zagaria, è figlia di Lino Banfi e di Lucia Lagrasta, scomparsa nel 2023.

Nell'ultimo periodo Rosanna Banfi ha anche dovuto affrontare dei problemi di salute. Dopo aver pubblicato a novembre una foto dall'ospedale, l'attrice aveva spiegato a Verissimo: "Dopo 16 anni, l'ospite assolutamente non invitato si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un'altra stanza della mia casa. L'abbiamo cacciato a calci. Tutto qua".

L'attrice aveva poi ricostruito la vicenda: "Questa estate avevo una tosse persistente che, anche se poi si è scoperto non c'entrare nulla con il tumore, è stata la cosa che mi ha allarmato. Mi è venuta in mente Eleonora Giorgi, quando anche qui a Verissimo raccontava della tosse persistente che aveva. Così a luglio sono andata a fare una TAC e hanno visto che avevo un'ombra sul polmone che però poteva essere legata a un post Covid, a un'infezione polmonare o a un tumore. Si è poi rivelato essere un tumore. Ho avuto la fortuna di toglierlo, era piccolissimo. Un grande spavento, ma poi ho ricevuto la chiamata dal professore che mi ha detto: è finita qua". Rosanna Banfi era già stata operata per un tumore al seno nel 2009.