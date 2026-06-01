Arianna Fontana, la dedica al marito per il 12esimo anniversario

Arianna Fontana festeggia 12 anni di matrimonio con il marito Anthony Lobello. La campionessa di short track, 36 anni, condivide sui social un carosello di fotografie che raccontano la loro vita insieme, dalle nozze alle Olimpiadi, dagli spalti della Formula 1 alle avventure in montagna e in mare.

"12 anni fa ci siamo detti: Sì, lo voglio. Quello che allora non sapevo era quante vite avremmo vissuto insieme", scrive Arianna Fontana nella didascalia del post. La campionessa ripercorre il loro percorso: "Sogni olimpici. Vittorie. Sconfitte. Aerei. Montagne. Oceani. Nuovi inizi. Sfide inaspettate. Tante avventure". Ma è sui momenti lontani dai riflettori che la sportiva sceglie di soffermarsi: "I ricordi a cui tengo di più non sono quelli che la gente ha visto. Sono le conversazioni dopo le giornate difficili. Le vittorie festeggiate lontano dai riflettori. Le avventure non pianificate. I momenti in cui uno ha sostenuto l'altro".

Le fotografie che accompagnano le parole abbracciano dodici anni di vita insieme. Si va dallo scatto del giorno del matrimonio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, dove Anthony abbraccia e conforta Arianna: "Quando contava davvero, tu c'eri", scrive a corredo dell'immagine. Poi un selfie sulla griglia di partenza del circuito Ferrari, momenti immersi nella natura e, infine, la celebrazione in Piazza del Duomo a Milano con la sciarpa nerazzurra dell'Inter.

"Dodici anni dopo, la gratitudine è sempre la stessa. Non perché sia sempre stato facile. Ma perché l'abbiamo affrontato insieme. Buon anniversario, amore mio. Alla prossima avventura. Sempre ridendo. Sempre alla scoperta. Sempre noi", conclude.

Arianna Fontana e Anthony Lobello, la storia d'amore