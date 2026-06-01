Briga e Arianna Montefiori hanno presentato a Verissimo la figlia Allegra, nata lo scorso marzo. Parlando del parto, l'attrice, 31 anni, ha detto: "È stato il dolore più forte della mia vita, ma allo stesso tempo lo rifarei altre mille volte. È stata l'esperienza più intensa della mia vita".



Briga è sempre stato accanto alla moglie durante il parto: "Ho pensato: 'Non ti rendi conto della forza di una donna finché non la vedi partorire. Arianna è stata fortissima e allo stesso tempo sempre se stessa".

Arianna Montefiori non ha negato che il post parto sia un momento difficile: "È un'esperienza molto forte, forse se ne parla poco. C'è un calo ormonale fisiologico, c'è la stanchezza e c'è la vulnerabilità".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Briga e Arianna Montefiori a Verissimo.