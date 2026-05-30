Beatrice Valli e il momento complicato durante l'ultima gravidanza: "Mi ha aiutato mio figlio Alessandro"

Beatrice Valli parla a Verissimo del momento delicato vissuto durante l'ultima gravidanza di Matilda Luce, nata ad aprile 2023. "In quel periodo mi sono rivista in mia mamma e mi sono sentita più vicina a lei nel suo vissuto. Avevo paura di avere la sua stessa cosa. Ho chiesto aiuto per prendere in mano quella parte di me", afferma l'influencer, 31 anni, che in adolescenza è stata molto vicina alla mamma che ha sofferto di depressione.



A spingere Beatrice Valli verso un percorso di terapia è stato il figlio maggiore Alessandro, di 13 anni: "Sono stata a letto tre mesi, non stavo bene. In quel periodo mio figlio mi ha detto: 'Sei sempre chiusa nella stanza, non stai bene'. Lì ho deciso di chiedere aiuto".

