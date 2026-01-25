Nello studio di Verissimo, Marcella Bella racconta il profondo amore che la lega al marito Mario Merello da 46 anni. I due si sono sposati nel 1989 e hanno avuto i figli Giacomo (1980), Carolina (1991) e Tommaso (1992).

Riguardo la loro vita di coppia, la cantante confessa a Silvia Toffanin: “Mio marito non è geloso, lui mi conosce. Lui sa che sono donna di un solo uomo, da 46 anni. Fa fatica a tenermi, ma ce la fa. Mi fa sempre rimanere innamorata”.

“Non è facile. Cosa fa di così speciale?”, chiede la conduttrice. “Mi capisce, mi conosce, mi sorprende sempre. È romantico carino e attento”, dichiara Marcella Bella che però ammette: “Io sono gelosissima. O fila dritto o sono guai”.